Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства

На прямую линию поступили 12 вопросов на самые разные темыот бизнеса до работы систем ЖКХ и здравоохранения.– пояснил руководитель области.Он обратил внимание на то, что условия могут быть разными. Например, за счет государства закупаются материалы, а уже сами работы в том же дворе проводятся силами инициативной группы жильцов., – отметил он.Также, по словам Караника, создание такого фонда упростит выделение средств для решения актуальных для жителей вопросов.