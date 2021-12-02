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  2. Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства

Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства

Вопросы благоустройства дворов и создания инфраструктуры в жилой застройке стоит выносить на уровень государственно-частного партнерства. Об этом заявил сегодня по итогам прямой линии в Щучинском районе председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома. 


На прямую линию поступили 12 вопросов на самые разные темы  от бизнеса до работы систем ЖКХ и здравоохранения.

– По-прежнему актуальна тема дорог в районах индивидуальной застройки, благоустройства дворов. Эти вопросы можно решать с помощью государственно-частного партнерства. В нашем регионе для этих целей создан фонд гражданских инициатив. И предлагаем решать такие вопросы на условиях софинансирования, – пояснил руководитель области. 

Он обратил внимание на то, что условия могут быть разными. Например, за счет государства закупаются материалы, а уже сами работы в том же дворе проводятся силами инициативной группы жильцов. 

– Таким образом мы решим сразу несколько вопросов. В том числе и сохранности объектов благоустройства. Согласитесь, когда люди вложат свой труд или свои средства в обустройство двора, детской площадки, то они будут относиться к сделанному более бережно, – отметил он. 

Также, по словам Караника, создание такого фонда упростит выделение средств для решения актуальных для жителей вопросов.  
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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