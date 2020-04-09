Караник: важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса

Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопросы депутатов во время заседания второй сессии Палаты представителей:





— Сейчас крайне важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса в стране, — подчеркнул министр.

Владимир Караник также пояснил, что пациентов с выявленной тяжелой формой пневмонии тестируют на коронавирус.

Кроме того, министр рассказал о поставках 700 тысяч респираторов в ближайшую неделю, в течении ближайших 3—4 дней в страну поступит порядка 100 тысяч респираторов.

Более того, 10 миллионов масок было выпущено промышленностью Беларуси. Что касается антисептических средств, то ликеро-водочные заводы могут выпускать 23 тонны данных средств в сутки. Вчера уже было отгружено 14 тонн антисептика.

Затронул министр и тему пика заболеваемости коронавирусом в Беларуси. По его словам, это произойдет в конце апреля — начале мая:

— На данный момент максимальное число заболевших в Минске, так как здесь наибольшая плотность населения. На втором месте город Витебск. Там, к слову, ситуация еще усугубилась тем, что в Витебске был подъем респираторных заболеваний. На третьем месте идет Минская область.