Караник: в рамках конституционной реформы мы должны наладить нормальный инклюзив в обществе

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, отвечая на вопрос ведущего, что стоило бы использовать из опыта гродненского региона, чтобы снова прийти к единству.
– Гродненский регион, конечно, в чем-то уникален, это жемчужина. Но такие подходы я видел и в других областях Беларуси, – сказал Владимир Караник. – В целом белорусы толерантны, терпимы, обладают состраданием. Они везде такие. Где-то в большей мере, где-то в меньшей. Нас с детства воспитывали в уважении друг к другу. Если в религиозный праздник другой конфессии кто-то, например, выходил выбивать ковры, это всегда вызывало очень негативную реакцию: у людей праздник – и не надо демонстрировать, что ты его не празднуешь. Мы привыкли, что надо вместе отмечать праздники друг друга, вместе решать проблемы и открыто обсуждать имеющиеся вопросы. Многие спрашивают: «Как нам найти свой путь?» Дорогу не надо искать, ее надо строить. В рамках конституционной реформы мы должны наладить нормальный инклюзив в обществе, чтобы договориться, куда мы идем, и услышать мнение большинства, после чего засучить рукава и двигаться дальше. Основной посыл должен быть: «Перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава».