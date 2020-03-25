Караник в прямом эфире ответил на вопросы студентов о коронавирусе. Выбрали главное

Развеять слухи и домыслы относительно коронавируса студенты сегодня могли в режиме онлайн. Почти два часа на сайте Национального пресс-центра на вопросы в прямом эфире отвечали министр здравоохранения Владимир Караник, начальник главного управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович и заместитель главного врача инфекционной больницы Минска Олег Скрипко.

Как подчеркнул Владимир Караник, это не пиар, а возможность откровенно поговорить и ответить на вопросы: "Надеюсь, в аудиториях много людей, которым небезразлично будущее страны, людей, которые в будущем будут определять политику и курс страны. Мы решили ответить на вопросы, которые больше всего волнуют студенческое сообщество, и абсолютно уверены, что у нас в стране растет вдумчивое, разумное молодое поколение". Корреспондент sb.by выделил темы, которые больше всего волновали молодых людей.

Об отличии COVID-19 от прежних коронавирусных инфекций SARS и MERS

Новый коронавирус способен протекать в легкой форме, и человек может быть заразным, когда еще нет никаких симптомов. Сегодня 81—85% людей переносят COVID-19 на ногах как легкую простуду, 10—14% нуждаются в медпомощи и на фоне адекватного лечения выздоравливают без осложнений, 5—6% нуждаются уже в интенсивной терапии, как правило, это пациенты старшего возраста.

О ситуации в стране

Проведено около 23 тысяч тестов. Уже выписаны или готовятся к выписке 29 человек, продолжаются лечение и медицинский контроль над 57 пациентами. Еще по двум проводится дополнительная проверка ввиду неоднозначности полученных результатов.

О карантине

Наличие хорошей санслужбы позволяет стране точечными воздействиями контролировать ситуацию. Это выстроенная оборона. Скажем, по количеству тестов на миллион населения Беларусь входит в первую десятку стран, еще месяц назад решено было тестировать все пневмонии на коронавирус. Вообще вряд ли какое-то государство выдержит 12—13 недель запрета на передвижения. Многие страны сейчас выбрали изоляцию, чтобы снизить нагрузку на врачей. Но президент США Трамп уже предлагает вернуться к обычной жизни, это же сегодня объявила Бразилия, по похожему пути идут Великобритания и Швеция. С учетом мониторинга ситуации и принимаемых мер Минобразования не видит сегодня необходимости введения карантина в университетах. Кроме того, уже был не совсем позитивный опыт в БНТУ, когда студентам предложили остаться дома и не покидать Минск. Но порядка 600 человек в тот же день разъехались по городам и весям. В течение суток передавали информацию, чтобы взяли молодых людей на контроль. Больше сотни были госпитализированы с ОРИ, коронавирус ни в одном случае не подтвердился. Специалисты также призвали проживающих в общежитиях студентов ограничить дружеские посиделки и придерживаться санитарно-эпидемиологических правил. Карантин — это всегда временная мера, чтобы дать передышку системе здравоохранения, если она перегружена. Владимир Караник подчеркивает: мы в этом плане делаем все и надеемся, что у нас принимаемые меры и социальная ответственность населения не приведут к распространению вируса: "Нас этому учат долго и упорно. Когда и как вводить какие меры, мы тоже понимаем. Основная задача —не допустить такой ситуации. Наша система здравоохранения мобилизовалась, работает 24 на 7".

О риске в быту

Можно ли заразиться в столовой, библиотеке через книгу, на свидании? По словам заместителя главного врача Минской инфекционной больницы Олега Скрипко, если посуда обрабатывается, то нет. Если же имеется привычка облизывать пальцы, перелистывая страницы, то потенциальная угроза в течение нескольких часов после заражения остается. Надо использовать влажные салфетки. А свидание ничем не отличается от обычных тесных контактов, вступать в которые в этот период не рекомендуется. С другой стороны, «гормоны счастья» эндорфины повышают иммунный статус организма, уменьшая риск инфицирования.

О марлевых повязках

Марлевая маска не отфильтрует вирус, и в воздухе этого вируса, скорее всего, нет. Куда больше смысла в том, чтобы соблюдать необходимую дистанцию между людьми (1 м) и правила личной гигиены.

О необходимых лекарствах и аппаратах ИВЛ

Препаратов для лечения гриппа в стране достаточно (медики порой сталкиваются с тем, что у больного и грипп, и коронавирус). Других препаратов тоже хватает: мы не только производим их сами, но и экспортируем. Что касается ИВЛ, то проведена массовая ревизия. И если в США на 100 тысяч населения 12,9 аппарата, в Италии — 8,8, то у нас — 38.

О ценном опыте Китая

Он перенимается. Например, почтальоны, которые контактируют с пожилым населением, будут дважды в день измерять температуру, фиксируя показатели в специальном журнале.

О правильном алгоритме действий

Если вы чувствуете себя плохо, останьтесь дома и обратитесь в территориальную поликлинику. А если совсем плохо, вызывайте «скорую». Если в течение 14 дней до этого был выезд за границу или выезжал кто-то из знакомых, сразу приглашайте специалиста на дом. Никаких противовирусных препаратов назначать себе просто так не стоит. Нет стопроцентной доказательной базы, что какие-то лекарства точно помогают при коронавирусе. В Европе уже первый человек отравился противомалярийным препаратом.

Об уроках физкультуры

На вопрос студентов, почему не отменяют уроки физкультуры, специалисты отметили, что в этом нет эпидемиологического смысла. Даже пример того пациента, который скрыл пребывание в Италии, показал: никто из его партнеров по спорту не пострадал. Кроме того, подчеркнул Сергей Касперович, спорт, наоборот, мотивирует, чтобы организм был сильнее. Университеты стараются так организовать занятия по физкультуре, чтобы не было скученности, в отдельных случаях занятия проводятся на улице. Поэтому оправданно переносить поточные лекции, но не физкультуру.

Об экспресс-тестах из Китая

Самолет с ними и другой помощью из Китая ждут 1 апреля. Поскольку они требуют забора крови, в аэропорту их не сделаешь, нужны лабораторные условия. Специалисты говорят, что опасаются ложноотрицательных тестов, так как это возможность упустить кого-то из заразившихся из виду.

О сроках ЦТ и вступительной кампании

Минообразования приняло тактику действовать последовательно. Сейчас решено перенести репетиционное тестирование на май, а само ЦТ, которое запланировано на июнь, пока предполагают провести по графику. Как и приемную кампанию в вузы и ссузы, которая пройдет в июле-августе. Тем не менее Сергей Касперович подчеркивает, что решения будут принимать последовательно.

О дезинфекции общественных мест

Давно уже дезинфицируется общественный транспорт: перила, поручни. Свою работу проводит также ЖКХ. Для работников банков медицинские маски не имеют смысла, они трудятся за стеклом. Но работники торговли, банков, почты, детсадов при малейших признаках болезни должны оставаться дома.

О наличии антисептиков

Владимир Караник говорит, что они периодически исчезают в аптеках частной формы собственности, но в государственных аптеках есть. Разрешено отпускать антисептики по пол-литра и литру, чтобы снизить нагрузку для юрлиц. Можно использовать просто антисептические салфетки. В условиях пикового спроса увеличено число предприятий, выпускающих антисептики.