Караник: ситуация с коронавирусом остается под контролем, нам удается избегать лавинообразного роста заболеваемости

Позитивная тенденция в Витебске подтверждается, в остальных регионах рост заболеваемости идет в рамках прогноза. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

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В пятницу, 17 апреля, министр во время брифинга отметил, что ситуация в Витебске стабилизировалась: появилось ощущение, что удалось выйти на плато, и в ближайшее время стоит ожидать снижения заболеваемости. "По Витебску тенденция подтверждается. По остальным регионам рост идет в рамках прогнозируемых чисел", — цитирует Караника БЕЛТА.

"Основная задача — не допустить лавинообразного роста заболеваемости, перегрузки системы здравоохранения. Для оказания помощи на данный момент используется менее 10% имеющейся коечной мощности и менее 10% парка аппаратов ИВЛ", — проинформировал глава Минздрава.

"На данный момент ресурсные возможности системы здравоохранения позволяют обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь всем нуждающимся", — подчеркнул Владимир Караник.

"Ситуация по-прежнему остается под контролем. Нам удается не допускать лавинообразного роста заболеваемости", — добавил он.

Касаясь обнародованных накануне рекомендаций ВОЗ, Владимир Караник напомнил, что на пресс-конференции в Минске эксперты организации говорили о необходимости широкого информирования населения о возможных рисках и правилах поведения. "Статистику мы регулярно публикуем. Но хотели бы, чтобы население услышало наши рекомендации о возможных рисках и правилах поведения", — подчеркнул министр.

Он не исключил, что в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ — "по мере развития ситуации, если будет потребность". На данный момент Минздрав поддерживает постоянные контакты с ВОЗ. "Сейчас мы постоянно находимся на связи. Какого-то недопонимания и проблем с ВОЗ у нас нет", — отметил Владимир Караник.