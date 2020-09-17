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  2. Караник: прямые линии – хороший механизм для оперативного решения проблем граждан

Караник: прямые линии – хороший механизм для оперативного решения проблем граждан

В Мостах председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник выслушал жителей региона. Он ответил на девять телефонных звонков. Люди поднимали вопросы водоснабжения и газоснабжения, качества работы коммунальных служб, ведения бизнеса, взаимоотношений между соседями. В ходе бесед прозвучали и чисто житейские просьбы и пожелания.



Первый телефонный звонок поступил от жительницы Мостов, проживающей по улице Строителей. Горожанка рассказала о протекающей кровле в многоквартирном доме, из-за чего начались перепады электроэнергии в квартире. Многочисленные обращения в соответствующие службы не дают результата.

В ходе прямой линии поручено разобраться в вопросе с выездом на место, встретиться с жильцами, донести необходимую информацию о стоимости услуг и сроках проведения работ.

– Дано объяснение и по обращению, касающемуся водоснабжения в деревне Деньковцы, – подытожил бытовые вопросы Владимир Караник. – Понижение уровня грунтовых вод приводит к пересыханию колодцев. Это характерно не только для Мостовского района. В данном случае уже пробита новая скважина. Там, где действовал водопровод, вода скоро пойдет в дома сельчан. Там, где его не было, разрабатывается проектно-сметная документация.



Из Берестовицкого района дозвонились представители частной компании. Предприниматели из-за болезни вовремя не подали заявку на получение разрешения на международные перевозки.

– Мы оперативно передали информацию в Минтранс, – прокомментировал беседу Владимир Караник. – Думаю, что уже сейчас с этой фирмой связались и выясняют, как можно помочь людям поскорее выйти из этой ситуации. Дело в том, что для Берестовицкого района это предприятие, которое обеспечивает много людей рабочими местами, а также солидные поступления в налоговую. Поэтому так важно, чтобы оно продолжило свою работу.


В завершение глава области подвел итоги трехчасового общения:

– Общение с людьми – одна из основных задач власти. Во многом это механизм оперативной связи, чтобы население имело возможность заявить о насущных проблемах. Сегодняшняя прямая линия не явилась исключением. Да, есть некоторые вопросы, когда люди ошибочно считают, что своим решением председатель исполкома может отменить решение суда или нарушить действующий порядок. В этом случае приходится объяснять, что все проблемы могут быть разрешены только в рамках законности. В большинстве случаев наблюдается взаимопонимание. На самом деле прямая линия – это не способ обойти закон. Главное – вместе найти способ, как можно быстрее устранить волнующую человека проблему. На втором месте вижу помощь гражданам, которые по каким-то причинам попали в непростую жизненную ситуацию и не знают, каким образом найти выход из положения.  Для многих это как свет в конце тоннеля. Практически все озвученные проблемы решаются, и мы это наблюдаем. Все хотят быть услышанными.

Фото: БЕЛТА
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