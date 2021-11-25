Караник: очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, состояния здоровья беженцев

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник ответил на вопросы журналистов об испорченных продуктах, которые сегодня были выявлены в ТЛЦ.





– Мы очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, санэпидрежима, состояния здоровья. Было проведено расследование. Продукты непросроченные. При анализе установлено, что в процессе хранения была нарушена целостность упаковки. В том месте, где продукт соприкасался с воздухом, естественно, образовалась плесень, – пояснил детали инцидента Владимир Караник. – Поэтому мы планируем усилить контроль за тем, как хранят продукты беженцы в местах временного пребывания.

По словам главы Гродненской области, белорусы активно стараются помочь. В один из дней объем выданной гуманитарной помощи в виде еды доходил до пяти килограммов на человека. Быстро употребить это в пищу не вышло, зато при нарушении условий хранения возможны проблемы.

– Еще раз пересмотрим ассортимент продуктов, которые сюда поступают, чтобы были длительные сроки хранения. Также запишем обращения на нескольких языках, чтобы люди сами внимательнее смотрели на условия хранения продуктов во избежание кишечных инфекций, – подчеркнул Владимир Караник. – И объектам торговли, и представителям Красного Креста, которые аккумулируют весь объем гуманитарной помощи, которая выделяется, будет оказана помощь. Это необходимо, чтобы жестко контролировать все, что используют для кормления беженцев.