Караник: основная задача, полученная от Президента, - обеспечить дальнейший рост экономики региона

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Губернатор отметил, что сегодня в области дела идут неплохо. За шесть месяцев экономика региона показывает устойчивый рост на 7.1%, на 4.5% увеличилось количество поступлений в бюджет области.Предметно обсуждался вопрос уборочной кампании. Владимир Караник рассказал, что перед аграриям стоит задача максимально быстро и без потерь собрать урожай. И не смотря на то, что отчасти год был не самый удачный, у Гродненской области есть все шансы компенсировать недополученные объемы урожаев одних культур хорошим урожаем других:Нашла отражение в разговоре и тема медицины. Владимир Караник рассказал, что начатую работу по созданию сети опорных клиник, а также эффективной и хорошо оснащенной системы мобильного здравоохранения решено не прекращать, а активизировать:Подробно говорили о функционировании гродненских предприятий, которые попали под санкционное давление:По словам губернатора, угроза санкционного давления в случае ухудшения экономических показателей предприятий, в первую очередь ударит по их работникам: