Караник: основная задача, полученная от Президента, - обеспечить дальнейший рост экономики региона

Совещание с участием Президента в Гродно прошло в конструктивной рабочей обстановке, сказал по его завершению журналистам sb.by председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. По его словам, собравшиеся обсудили как результаты работы области за этот год, так и дальнейшие планы:
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- Основная задача, которая была поставлена Президентом перед нами - обеспечить дальнейший рост экономики региона. Поскольку успешно работающая экономика – залог хорошего качества жизни людей. Это касается и здравоохранения, и образования, и социальной политики, выплаты всех пособий и так далее.
Губернатор отметил, что сегодня в области дела идут неплохо. За шесть месяцев экономика региона показывает устойчивый рост на 7.1%, на 4.5% увеличилось количество поступлений в бюджет области.
Предметно обсуждался вопрос уборочной кампании. Владимир Караник рассказал, что перед аграриям стоит задача максимально быстро и без потерь собрать урожай. И не смотря на то, что отчасти год был не самый удачный, у Гродненской области есть все шансы компенсировать недополученные объемы урожаев одних культур хорошим урожаем других:
- Президент поставил задачу – соблюсти во время уборочной технологическую и производственную дисциплину. Это станет залогом того, что кампания пройдет максимально эффективно.
Нашла отражение в разговоре и тема медицины. Владимир Караник рассказал, что начатую работу по созданию сети опорных клиник, а также эффективной и хорошо оснащенной системы мобильного здравоохранения решено не прекращать, а активизировать:
- Будем готовить конкретные предложения, какие подходы стоит модернизировать, чтобы обеспечить более эффективное расходование выделяемых средств и обеспечить дальнейшее развитие системы здравоохранения в регионе.
Подробно говорили о функционировании гродненских предприятий, которые попали под санкционное давление:
- Сегодня все промышленные предприятия, которые попали под санкции, показывают хорошие результаты. Мы видим увеличение прибыли, растет экспорт. Но прекрасно понимаем, что риски санкционного давления должны побуждать нас искать новые рынки сбыта, разрабатывать новые логистические схемы поставки комплектующих, и в конце концов еще раз уделить пристальное внимание импортозамещению, чтобы быть менее подверженным внешним шокам.
По словам губернатора, угроза санкционного давления в случае ухудшения экономических показателей предприятий, в первую очередь ударит по их работникам:
- Снизятся доходы, снизятся поступления в фонд социальной защиты населения. Даже потери бюджета будут в этом плане менее выражены, чем потери конкретных работников. Учитывая, что у нас нет права допустить ухудшения качества жизни наших граждан, нужно самое пристальное внимание уделить мерам противодействия для того, чтобы из этого санкционного противостояния выйти сильнее, более экономически эффективными, внимательно поработать над издержками и открыть новое окно возможностей для наших предприятий.