Караник – о протестах в 2020 году в Гродно: столкнувшись с этой ситуацией, я понял, что нужно начать говорить с людьми

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, комментируя свое назначение на новую должность в августе 2020 года.
– Многие считали Гродно так называемым мятежным регионом, с чем я в корне не согласен. Там работали все предприятия и вся инфраструктура, а люди выполняли свои обязанности. В Гродно живут действительно спокойные и вдумчивые люди, патриоты своей страны. Да, период был острый, эмоций хватало, было циничное воздействие на то, что мы считаем достоинством белорусского народа и жителей Гродненской области в частности: на способность сопереживать, межконфессиональный мир, заботу о будущем детей и страны. На черты, которые формируют ответственность и толерантность белорусского народа, целенаправленно через фейковые новости, ложную память, постправду пытались воздействовать для того, чтобы вызвать негативные эмоции и вывести людей на улицы. Столкнувшись с этой ситуацией, я понял, что нужно начать говорить с людьми, – сказал Владимир Караник.
По его словам, в этот достаточно сложный период руководство области и районов часто посещало различные предприятия. В день могло быть по две-три встречи.
– Мы разговаривали с людьми, отвечали на неудобные вопросы, объясняли, как будут дальше развиваться события, какого будущего хотим для нашей страны. Когда эмоции улеглись, народ понял, что мы находимся в одной лодке, кроме нас, никого не волнует судьба страны и судьба детей. И осознали, что, если на сегодняшний момент не возьмем ответственность на себя и не продолжим работать на благо нашей Родины в спокойном режиме, и не на площадях, а на диалоговых площадках, через встречи с коллективами, обсуждать насущные проблемы, искать выходы из создавшейся ситуации, ничего не будет, – обратил внимание Владимир Караник.
Наряду с этим он подчеркнул:
– Открытость власти, большое количество встреч, готовность идти в народ и беседы сыграли основную роль в том, что люди успокоились.