Караник – о функционировании ОАО «Гродно Азот» во время протестов: завод обеспечил выполнение всех контрактных обязательств и не снизил объем производства

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал, что происходило в ОАО «Гродно Азот» в сложные времена прошлого года. Гость студии констатировал, что определенные волнения, спровоцированные извне, на предприятии были, но они не нарушили его нормальное функционирование.
– В 2020 году «Гродно Азот» ни одной минуты не простаивал по причине стачки, – отметил Владимир Караник. – Остановки были плановые для обслуживания оборудования либо внеплановые, обусловленные технологическими сбоями, но никак не человеческим фактором, не саботажем, не стачкой. Завод все время устойчиво работал, обеспечил выполнение всех контрактных обязательств и не снизил объем производства. Понятно, что в острый период на заводе, как и во многих коллективах, было много эмоций. Коллектив действительно большой, разносторонний. Всегда есть определенный процент людей, которые чем-то недовольны: кто-то – зарплатой, кто-то – должностью, кто-то – графиком работы. Наши оппоненты просто-напросто под разными предлогами провели консолидацию протестного потенциала коллектива и направили его на цели, которые фактически не только противоречили интересам государства, завода, но и шли вразрез с интересами тех людей, которых пытались нагло использовать. Приходилось объяснять: хорошо, остановите вы завод, уйдете в стачку и что? Вероятность того, что мы его повторно запустим, потому что это дорого и технологически сложно, достаточно маленькая. Что вы будете делать? Как будете кормить свои семьи? Приводил известный афоризм, что, строя баррикады, вы закладываете фундаменты для чьих-то будущих вилл.
По словам Владимира Караника, протестовавшие работники предприятия осознали, что вольно-невольно могут поспособствовать рейдерскому захвату завода, на чем кто-то обогатится, а сами они останутся без работы. И ситуация стабилизировалась – завод продолжил поступательно развиваться. Увеличились экспортные поставки, выросла средняя зарплата, которая сейчас составляет уже более 2 тысяч рублей.
– У людей хороший социальный пакет, у них есть уверенность в завтрашнем дне. И мне нравится, что они строят планы по модернизации имеющихся цехов и развитию производства. Это всегда был сплоченный коллектив людей, работающих в интересах предприятия. И сейчас, когда приезжаю, вижу его таким же. Меня это очень радует, – подытожил председатель Гродненского облисполкома.
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