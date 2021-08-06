Караник: новый мост - часть большого инфраструктурного проекта, который в ближайшие годы соединит два быстроразвивающихся района

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, - заявил губернатор.Он подчеркнул, что активно используемые сегодня жителями Румлевский и Поповичский мосты строили еще в советские времена. Придет время, когда нужно будет проводить их реконструкцию.- подчеркнул Владимир Караник.К тому же, Румлевский мост, который находится недалеко от нового, Восточного моста, уже 5 лет работает с существенной перегрузкой. Сегодня в день по нему проезжает 3200-3300 машин в час, в то время как его пропускная способность – 2300-2500. Губернатор обратил внимание, что по этой причине нарушается дорожное движение и создаются автомобильные пробки. Восточный мост поможет решить эту и другие проблемы.