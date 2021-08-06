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  2. Караник: новый мост - часть большого инфраструктурного проекта, который в ближайшие годы соединит два быстроразвивающихся района

Караник: новый мост - часть большого инфраструктурного проекта, который в ближайшие годы соединит два быстроразвивающихся района

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал журналистам sb.by о причинах, которые способствовали появлению нового моста в Гродно. 

Фото: БЕЛТА

- Строительство открытого сегодня Восточного моста - часть большого инфраструктурного проекта, который в ближайшие годы соединит два наиболее быстро развивающихся  района – Грандичи и Ольшанку -  с районом Вишневец. Это позволит разгрузить центр города и избавить людей от необходимости стоять в пробках, - заявил губернатор. 

Он подчеркнул, что активно используемые сегодня жителями Румлевский и Поповичский мосты строили еще в советские времена. Придет время, когда нужно будет проводить их реконструкцию. 

- И чтобы не вызвать транспортный коллапс наша задача за это время действительно обеспечить развитие транспортной инфраструктуры, которая будет гарантировать сохранение свободного движения даже в случае необходимости проведения каких-то ремонтных работ, - подчеркнул Владимир Караник.  

К тому же, Румлевский мост, который находится недалеко от нового, Восточного моста, уже 5 лет работает с существенной перегрузкой. Сегодня в день по нему проезжает 3200-3300 машин в час, в то время как его пропускная способность – 2300-2500. Губернатор обратил внимание, что по этой причине нарушается дорожное движение и создаются автомобильные пробки. Восточный мост поможет решить эту и другие проблемы.
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