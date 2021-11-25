Караник: ни от чьей помощи не отказываемся

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник напомнил, что недавно транспортно-логистический центр на границе посетили представители ВОЗ. Сейчас от организации ожидается поступление гуманитарной помощи в виде медикаментов первой необходимости.



– Хотя медпомощь оказывается в полном объеме и никаких проблем на этот счет нет, Всемирная организация здравоохранения решила поставить наиболее востребованные медикаменты. А мы ни от чьей помощи не отказываемся, – заявил глава региона. – Также недавно встречались с представителями Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Довели до сведения все предпринимаемые здесь меры для того, чтобы люди находились в безопасных условиях и удовлетворялись их минимальные потребности. Еще раз было озвучено, что ключ решения данной проблемы лежит все-таки в политической, а не гуманитарной плоскости.

Белорусская сторона обеспечивает физиологические потребности, но основные требования людей – предоставить им гуманитарный коридор. По мнению Владимира Караника, люди не от хорошей жизни оказались на границе. Важно понимать, что это не то, к чему они стремились. Пока есть угроза их жизни на улице, белорусская сторона будет предпринимать меры, чтобы у них была крыша над головой.

– Основная группа тех, кто сейчас здесь, находится в ожидании гуманитарного коридора. Мы стараемся улучшить их жизнь. В том числе передаем бумагу и карандаши. Кто-то рисует, а кто-то использует, чтобы взыскать свои пожелания к сопредельной стране. Это право людей, – поделился председатель облисполкома. – Кроме того, мы предоставили возможность подзаряжать телефоны. Многие находятся на связи со своими родственниками, которые в том числе остались дома, поэтому беженцы живо реагируют на то, что происходит в их родной стране. Они свою позицию будут высказывать. Наверное, это лучше, чем действия, которые могут в очередной раз привести к проблемам со здоровьем и создать риск для жизни.

Владимир Караник подчеркнул, что за состояние людей, которые предпочли остаться в лесу, ответственности никто не несет.

– Если мы видим тех, кто оказался в небезопасных условиях, то, естественно, предпринимаются меры для их перемещения в тепло.