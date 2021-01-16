Караник: каждый медик доказал, что врачебный долг для него не пустые слова

Такое мнение корреспонденту sb.by высказал председатель Гродненского облисполкома, экс-министр здравоохранения Владимир Караник, который сегодня был награжден орденом Отечества III степени:



– Награда для меня была очень неожиданной, но важной: это очень высокая оценка заслуг всей системы здравоохранения, всей команды Минздрава. Мы не раз говорили заслуженные теплые слова в адрес наших медицинских работников, которые трудятся в красных зонах, в тяжелых условиях и делают это самоотверженно. Не надо забывать, что в этой ситуации и аппарат управления Минздрава, и областных управлений также сработали очень эффективно. Однако считаю, что без внимания Главы государства было бы тяжелее. Львиную долю ответственности за выбранный путь он взял на себя, а нам надо было просто выполнять свою работу. Поэтому выражаю благодарность своей команде, всей системе здравоохранения, которая в такой тяжелый период ни на минуту не прекратила оказание экстренной и специализированной помощи. Каждый доказал, что врачебный долг для него не пустые слова. Ведь прошедший год действительно был самым напряженным и интенсивным.