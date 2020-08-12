Караник: грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков

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БЕЛТА

– цитирует слова министра здравоохранения Владимира Караника Telegram Минздрава.По его словам, противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию.– заметил Караник.Руководитель ведомства подчеркнул, что в этот раз у организаторов акции цветная и кровожадная картинка не получилась и никто не пострадал.– заключил министр.