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– Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать – главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию. "Станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте", – цитирует слова министра здравоохранения Владимира Караника Telegram Минздрава.
По его словам, противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию. "Вероятно, значительная часть участников действительно пришли с добрыми намерениями, но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас, увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка", – заметил Караник.
Руководитель ведомства подчеркнул, что в этот раз у организаторов акции цветная и кровожадная картинка не получилась и никто не пострадал. "Уважаемые работники системы здравоохранения! Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться – как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами. –Коллеги, не дайте себя втянуть в игру, правил которой вы не понимаете, а что еще хуже – в игру без правил. В противном случае проиграем все мы", – заключил министр.
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Караник: грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков
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