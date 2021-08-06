Караник: Гродненщина на 30% увеличила рост продовольствия

Владимир Караник, губернатор Гродненской области, выступая с докладом о ходе уборочных работ на совещании с участием Президента в Гродно, рассказал, что экономическая эффективность работы отрасли выросла:



– Увеличилась рентабельность продаж. Получено 85 млн чистой прибыли. Растет средняя заработная плата на селе и выручка от реализации продукции и товаров на одного среднестатистического работника.



Караник рассказал, что рост экспорта продовольственных товаров также вселяет оптимизм: зафиксировано увеличение практически на 30%.



– Это еще раз доказывает, что наша продукция востребована на внешних рынках. Мы обязаны и дальше наращивать производство, нам есть куда ее продавать, – подчеркнул губернатор Гродненской области.



Тем не менее, по словам Владимира Караника, темпы уборочной кампании в области ниже, чем в прошлом году.



– Убрано чуть меньше половины площадей. Урожайность самая высокая по республике, но существенно ниже, чем в прошлом году. Год был не самый удачный с точки зрения засушливости и условий зимовки. Около 600 тысяч тонн зерна уже собрали. Планируем наращивать усилия, - отчитался губернатор.



Он подчеркнул, что во всех районах, где цифры существенно ниже, чем среднеобластные, будет проведен анализ причин произошедшего и приняты мероприятия по улучшению ситуации.