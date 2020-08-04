Комментируя итоги Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, министр здравоохранения Владимир Караник отметил тот факт, что Глава государства уделил большое внимание медицине, а также выразил признательность за высокую оценку работы системы здравоохранения:
– Но если бы внимание медицине уделялось только в Послании, то результаты борьбы с пандемией были бы несколько другими, – при этом отметил он. – То, что были действительно выявлены какие-то проблемы, – это тоже ни для кого не секрет. Отрадно, что на эти проблемы обратил внимание Президент. Думаю, что с его поддержкой мы сможем их исправить более оперативно. Сделать нашу систему здравоохранения более компактной, современной, готовой ответить на любые вызовы, обладающей высоким мобилизационным потенциалом.
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Караник: если бы внимание медицине уделялось только в Послании, результаты борьбы с пандемией были бы несколько другими
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ