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Караев: у силовиков Гродненщины прекрасное взаимодействие

Тему обеспечения безопасности в регионе в широком смысле по просьбе журналистов sb.by после совещания прокомментировал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Ситуацию он оценил так:

Фото из архива БЕЛТА

– Здесь очень мощное объединение в виде западного оперативного командования. Хорошо управляемое, оснащенное по последнему слову техники и прекрасно обученные подразделения и воинские части.

Помощник Президента рассказал о недавно проведенной в одном из районов области проверке системы мобилизации территориальной обороны:

– Я принимал участие в этом мероприятии. Смотрел. Генеральным штабом, управлением территориальной обороны отмечена высокая организованность. Весь процесс военкоматы отработали отлично.

По словам Юрия Караева, подобное мероприятие в настоящее время проводится в пограничных войсках:

– Тоже посещал. Люди, которые служили на границе раньше или в других подразделениях, учатся задерживать нарушителей, основам следопытства, прятаться в секретах, действию резервов.

Кроме того, помощник Президента отмечает высокий уровень взаимодействия между военными, правоохранителями, пограничниками:

– Здесь на высшем уровне. Друг другу помогают. С этой точки граница на замке. Силы и средства готовы наращиваться по любой из задач, по любой из угроз или по любым рискам и вызовам, которые в настоящий момент существуют.

Суть совещания в контексте обеспечения безопасности генерал Караев определил так:

– Главой государства актуализированы задачи, которые, в принципе, по своим ведомствам от Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Госпогранкомитета все местные силовики знают. Но им лишний раз это услышать не вредно, а даже полезно. Стараюсь за этим смотреть, наблюдать, оценивать, координировать, может, действия тех или иных силовиков. Но, в принципе, по моей оценке, они в этом не нуждаются. У них и так прекрасное взаимодействие.

Оценивая ситуацию на внешнем контуре белорусских границ, Юрий Караев отметил:

– Я сужу уже по тому, что наращивается военное присутствие. Наращивается количество будущих батальонных тактических групп. Идет ротация подразделений. Откуда-то войска снимаются, а в этот регион перебрасываются. Высокая разведывательная активность. Из всех этих кирпичиков складывается некоторая напряженность. С нашей стороны мы всегда готовы. И благодушием, благоденствием не занимаемся.
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