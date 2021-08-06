Караев: у силовиков Гродненщины прекрасное взаимодействие

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БЕЛТА

Помощник Президента рассказал о недавно проведенной в одном из районов области проверке системы мобилизации территориальной обороны:По словам Юрия Караева, подобное мероприятие в настоящее время проводится в пограничных войсках:Кроме того, помощник Президента отмечает высокий уровень взаимодействия между военными, правоохранителями, пограничниками:Суть совещания в контексте обеспечения безопасности генерал Караев определил так:Оценивая ситуацию на внешнем контуре белорусских границ, Юрий Караев отметил: