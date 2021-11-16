Караев рассказал, в каких условиях сегодня будут ночевать беженцы в логистическом центре

Президент поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приема и обогрева замерзших людей готовят логистический центр, который находится неподалеку. Там беженцев накормят и обогреют. Только вот многих, отмечает помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, пришлось уговаривать с трудом:
– Они были полны решимости все-таки остаться на границе. Мы объяснили им, чтобы они закончили мучить себя и хотя бы ночь переночевали здесь.
Отдельно –об условиях, в которых будут ночевать сегодня беженцы. Юрий Караев, в частности, отметил, что температура при заселении была около 15–16 градусов тепла, однако скоро должно потеплеть. Кроме того:
– Оперативно подвозятся из учреждений образования матрасы, по линии Красного Креста привезут около 2 тысяч одеял и подушек из Минска. На шести полевых войсковых пунктах готовится перловая каша. В течение сорока минут – часа для всех желающих будет организовано горячее питание. Мы рассчитали так, чтобы хватило на всех. Хотя есть сведения от Госпогранкомитета, что сюда пожелали переместиться не все. На улице установлены биотуалеты, палатки для организации и приема пищи. В нескольких точках имеется питьевая вода. Будем следить за порядком и спокойствием. Кроме того, подъедут бригады врачей, которые проведут термометрию для того, чтобы отдельно поселить тех, кто будет температурить.