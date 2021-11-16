Караев рассказал, в каких условиях сегодня будут ночевать беженцы в логистическом центре

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Отдельно –об условиях, в которых будут ночевать сегодня беженцы. Юрий Караев, в частности, отметил, что температура при заселении была около 15–16 градусов тепла, однако скоро должно потеплеть. Кроме того: