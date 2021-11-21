SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у границы

Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у границы

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у белорусско-польской границы.

Подписаться

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы