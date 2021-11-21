Главная Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у границы Опубликовано: 21.11.2021 10:17:00 1467 Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у границы Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев объяснил делегации ВОЗ, как налажена жизнь в ТЛЦ у белорусско-польской границы. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Караев ВОЗ беженцы граница Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи