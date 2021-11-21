Караев о беженцах, живущих в ТЛЦ: мы никого по стране специально не отлавливаем, здесь те, кому нужна помощь

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Отвечая на вопрос представителя ВОЗ о том, сколько беженцев планирует вернуться на Родину, Юрий Караев отметил, что над этим работает пограничная служба совместно с аэропортом и при помощи волонтеров: