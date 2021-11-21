Караев о беженцах, живущих в ТЛЦ: мы никого по стране специально не отлавливаем, здесь те, кому нужна помощь

Об этом заявил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев приехавшим на белорусско-польскую границу представителям Всемирной организации здравоохранения. Он подчеркнул, что в транспортно-логистическом центре проживают беженцы, находившиеся в стихийном лагере на белорусско-польской границе:
- Мы никого специально не отлавливаем. Это все те, кому мы предложили помощь. Надо понимать, что они были у границы и мы им предложили убежище. Все остальные, кто в страну прилетел, передвигаются по ней самостоятельно и не терпят бедствие, мы за ними не охотимся, не вылавливаем и не концентрируем.
Отвечая на вопрос представителя ВОЗ о том, сколько беженцев планирует вернуться на Родину, Юрий Караев отметил, что над этим работает пограничная служба совместно с аэропортом и при помощи волонтеров:
- Но речь пока идет о небольшом количестве людей.