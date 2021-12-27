Капуцкая: наступил ответственный момент, который станет лакмусовой бумажкой на патриотизм и любовь к родине

«Уверена, что только ознакомившись с новациями Конституции, приняв участие в референдуме, белорусы смогут с уверенностью смотреть в будущее». Таким мнением с корреспондентом sb.by поделилась член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Калина Капуцкая. Она подчеркнула:

– В диалогах с коллективами, независимо от темы встречи, возраста и профессии участников, актуальным всегда оставался один вопрос: когда можно будет ознакомиться с проектом Конституции, как то было обещано руководством страны? То есть людям действительно небезразлично их будущее и они заинтересованы в том, чтобы принять участие в этом процессе. И сегодня важный исторический момент – анонсированный новый проект Конституции, детально проработанный и тщательно выверенный комиссией, поступил на общественное обсуждение, как и обещал Глава государства. Перед нами документ, который определит курс развития страны, а вместе с тем – будущее наших детей. Ведь те нормы, которые будут содержаться в Основном Законе, должны эффективно работать, обеспечивая нашим гражданам возможность самореализации и видение долгосрочных перспектив, а также сохранение традиционных семейных ценностей и социального государства.