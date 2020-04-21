Капитан «Энергетика-БГУ» может продолжить карьеру в московском «Динамо»

Капитан минского «Энергетика-БГУ» Алексей Носко близок к тому, чтобы перебраться в российский клуб, пишет «Прессбол».

Алексей Носко (в центре) против Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Оба перебрались в межсезонье из солигорского «Шахтера» в тульский «Арсенал»

По информации издания, 23-летний полузащитник ведет переговоры с московским «Динамо» и несколькими другими командами из Премьер-лиги.

Отметим, что прошлым летом опорник подписал контракт с брестским «Динамо», однако продолжил выступать за «студентов» на правах аренды. В этом сезоне воспитанник гродненского футбола провел пять матчей в чемпионате Беларуси, в которых забил один гол.

Любопытно, что этой зимой из «Энергетика-БГУ» транзитом через брестское «Динамо» в московский ЦСКА перешел лучший бомбардир Высшей лиги 2019 года Илья Шкурин.

Чемпионат России сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.