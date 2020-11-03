Четыре жителя Вены погибли в результате террористической атаки. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц в телеобращении к нации, пишет ТАСС.
"Наша Австрийская Республика, наше население вчера стали целью брутального террористического акта. Хладнокровно были убиты четыре гражданских безоружных лица. Пожилого мужчину, пожилую женщину, молодого прохожего и официантку лишили внезапно и неожиданно жизни", – сказал Себастьян Курц.
В общей сложности 14 человек получили тяжелые ранения, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи. Ранение в том числе получил полицейский, который вел перестрелку с преступниками, добавил канцлер.
Курц также проинформировал, что министерство внутренних дел страны всеми силами занимается расследованием этого теракта. "Мы никогда не забудем жертв и будем вместе защищать наши ценности", – заключил он.
По словам Себастьяна Курца, австрийские власти найдут и привлекут к ответственности террористов, совершивших атаку в Вене.
"Подтвердилось, что вчерашнее нападение было исламистским террористическим актом. Это был теракт из-за ненависти к нашим ценностям, нашей модели жизни, нашей демократии, где все люди равны в правах и достоинстве, – подчеркнул Курц. – Мы не позволим террористам нас запугать".
"Мы найдем преступников, организаторов и их единомышленников, будем преследовать их и привлечем к справедливой ответственности", – заявил канцлер. По его словам, Австрия будет преследовать таких преступников всеми имеющимися у нее силами.
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Канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене
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Фото: РЕЙТЕР
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