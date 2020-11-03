Канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене

, – сказал Себастьян Курц.В общей сложности 14 человек получили тяжелые ранения, за жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи. Ранение в том числе получил полицейский, который вел перестрелку с преступниками, добавил канцлер.Курц также проинформировал, что министерство внутренних дел страны всеми силами занимается расследованием этого теракта., – заключил он.По словам Себастьяна Курца, австрийские власти найдут и привлекут к ответственности террористов, совершивших атаку в Вене., – подчеркнул Курц., – заявил канцлер. По его словам, Австрия будет преследовать таких преступников всеми имеющимися у нее силами.