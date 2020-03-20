Каннский кинофестиваль перенесли с мая на более поздний срок

Международный Каннский кинофестиваль переносится на неопределенный срок в связи с COVID-19, пишет Super.

Фото: Getty



— В период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая,— сказано в сообщении организаторов форума.

По их словам, сейчас рассматриваются разные варианты, чтобы сохранить проведения форума. Один из вариантов — отложить его проведение в Канне на конец июня — начало июля нынешнего года.