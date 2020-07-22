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Канье Уэст заявил, что Майкл Джексон был убит

Рэпер Канье Уэст заявил, что король поп-музыки Майкл Джексон был убит. Музыкант написал об этом в Twitter, но позже удалил свои посты, передает Daily Mail.

Канье поделился этой теорией во время онлайн-спора с Крис Дженнер, матерью его жены Ким Кардашьян. Хип-хоп-исполнитель напомнил ей, что сам Джексон рассказывал Дженнер о бывшем топ-менеджере Sony Томми Моттоле «перед тем, как они убили его». Кроме того, легендарный поп-музыкант также якобы называл Моттолу демоническим расистом, потому что он не смог организовать достойную рекламную кампанию альбома Invincible в 2001 году.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года после того, как его личный врач Конрад Мюррей сделал ему инъекцию снотворного средства пропофола. Позднее стало известно, что в крови музыканта обнаружен ряд других сильнодействующих веществ (лоразепам, диазепам, мидазолам). В ноябре 2011-го Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам лишения свободы, но спустя два года был досрочно освобожден из-за хорошего поведения.

Канье Уэст в последние месяцы является одним из главных ньюсмейкеров в США. Рэпер не только собрался побороться за президентское кресло, чтобы сделать Соединенные Штаты похожими на Ваканду – фантастическую страну из фильма Marvel «Черная Пантера», – но и обвинил свою жену в попытке отправить его в психбольницу из-за того, что он уговаривал Кардашьян сделать аборт.

 

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