Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки

– Китай – это та экономика, которая быстрее всего развивается, – отметила гость студии. – В начале 2000-х годов ВВП Китая в мировой экономике составлял 5 процентов, сегодня это уже почти 20 процентов, то есть одна пятая от всего мирового ВВП. Китай занимает все больше рынков – и сотрудничество с ним перспективно. Рынок Китая огромен, поэтому найти на нем свою нишу в разы легче, чем на тех рынках, которые уже устоялись. Да, на сегодня взаимная торговля с КНР идет больше в сторону того, что они к нам привозят. Но мы постепенно наращиваем потенциал поставок на китайский рынок. Причем речь не только о продуктах питания.
Заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики БГУ подчеркнула, что Китай – передовая страна, которая умеет заимствовать, создавать технологии и с готовностью ими делится. И кроме того, она готова инвестировать в различные проекты. «Сегодня у нас налажено сотрудничество в «Великом камне», где успешно работают и производят новую продукцию целый ряд компаний. Те дорогостоящие технологии, которые мы не можем себе позволить закупить за рубежом, Китай нам предлагает добровольно», – сказала Екатерина Господарик.
Обратила внимание она и на инициативу «Один пояс – один путь»: «Беларусь лежит посередине тех путей, которые проходят товары от Азии до Европы. Для нас это перспективно. Потому что это потоки капитала, продукции, товаров и услуг – то есть то, на чем мы можем сегодня зарабатывать. И если нас где-то ущемляют, мы, естественно, должны искать новые пути, новые рынки. И думаю, что в будущем на примере Китая мы сможем научиться поставлять и на другие рынки Азии».
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