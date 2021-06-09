Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки

, – отметила гость студии.Заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики БГУ подчеркнула, что Китай – передовая страна, которая умеет заимствовать, создавать технологии и с готовностью ими делится. И кроме того, она готова инвестировать в различные проекты., – сказала Екатерина Господарик.Обратила внимание она и на инициативу «Один пояс – один путь»:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, экономисты, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.