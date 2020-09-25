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  2. Канал «Культура» Белорусского радио подготовил премьеру к Международному дню музыки

Канал «Культура» Белорусского радио подготовил премьеру к Международному дню музыки

1 октября на канале «Культура» Белорусского радио прозвучит сюита Birdman белорусского композитора Александра Литвиновского. О том, что представляет собой произведение, которое впервые представят слушателям, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании: 


– Это плод художественного переосмысления музыки Литвиновского, написанной для театральной постановки «Мой папа – птица» по одноименной книге английского писателя Дэвида Алманда. Произведение будто соткано из пронзительных мелодий, в которых чувствуется вокальное начало, естественное пение и символическая гармония пения птиц. Партитура сюиты «Бёрдмен» поражает прозрачностью оркестровой фактуры с четкими звучными акцентами, «театрализацией» ансамблевых эпизодов, артистичностью инструментальных диалогов и сольных линий. В музыке сюиты можно услышать дыхание старинных английских баллад, патриархальный дух трогательных музыкальных традиций провинции, воплощенный в английском юморе. Звуковые образы последовательно раскрываются в одиннадцати частях произведения.

Премьера состоится на канале «Культура» 1 октября в 19:00. Сюита прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением дирижера Александра Сосновского.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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