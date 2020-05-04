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Канадские ученые нашли антитела, которые могут помочь в создании вакцины от COVID-19

Исследователи из Канады нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он отметил, что работа ученых по поиску вакцины от COVID-19, которая финансируется государством, начала приносить первые плоды. «Они обнаружили антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса», — цитирует главу канадского правительства ТАСС.

Трюдо уточнил, что ученые могут начать тестирование вакцины на людях уже в начале июля. Кроме того, кабмин дополнительно выделит 175 млн канадских долларов (около $ 125 млн) компании, чьи сотрудники обнаружили антитела, чтобы они могли продолжать исследование в этом направлении.

Ранее глава правительства Канады сообщил, что власти направят 1,1 млрд канадских долларов ($ 780 млн) на исследования по поиску вакцины от COVID-19 и проведение масштабного тестирования населения.

Согласно последним данным, в Канаде коронавирус обнаружили у 60,5 тыс. человек, почти 3,8 тыс. пациентов умерли.

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Фото: Рейтер
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