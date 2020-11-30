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  2. Канада в изоляции: власти продлили запрет на въезд для туристов из-за COVID-19

Канада в изоляции: власти продлили запрет на въезд для туристов из-за COVID-19

В Канаде введенные ранее для туристов ограничения на въезд в страну решено продлить до 21 января 2020 года. Причина кроется в высокой заболеваемости коронавирусом, которая наблюдается в мире, пишет РИА Новости.


– Ограничения на въезд в Канаду из других стран, кроме США, будут продлены до 21 января 2021 года, – сообщается в заявлении Министерства общественной безопасности, размещенном в Twitter.

Вместе с тем в министерстве добавили, что граждане США смогут посещать Канаду после 21 декабря текущего года.

Данная мера вступила в силу 16 марта из-за COVID-19. Она не затрагивает граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключение также предусмотрено для дипломатов, ближайших родственников канадцев и определенных категорий сезонных работников и иностранных студентов.

Фото: pixabay.com
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