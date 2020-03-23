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  2. Канада стала первой страной, отказавшейся отправлять свою сборную на Олимпиаду в Токио

Канада стала первой страной, отказавшейся отправлять свою сборную на Олимпиаду в Токио

Канада из-за ситуации с коронавирусом решила не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Токио, став первым государством, принявшим такое решение, сообщает CBC.


«Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм», - цитирует ТАСС заявление НОК Канады.

Мы неоднократно обращались к МОК с просьбой перенести Олимпиаду на год и готовы оказать любую помощь в разрешении трудностей, которые повлечет за собой перенос. «Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом», - заявили в канадском НОКе.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Как мы сообщали, власти Японии уже неисключают смещения даты проведения Игр или их переноса на следующий год. МОК должен принять решение о сроках проведения Игр в течение четырех недель.

С просьбой о переносе Олимпиады в Токио ранее в МОЕ обратились национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

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Фото: РЕЙТЕР
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