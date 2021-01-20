Камуфляж и ботанические принты: новое прочтение английской классики в коллекции Burberry Pre-Fall 2021

Пока другие модные дома адаптируются под реалии и создают одежду для дома, есть те, кто выходит за эти реалии и берется за вещи для активного отдыха на улице. Это мы пытаемся намекнуть, что все-таки нашелся дизайнер, которого не вдохновляет тема самоизоляции в нынешние времена. Впрочем, от креативного директора Burberry Риккардо Тиши другого ожидать и не стоило – дизайнер часто попадает в модное противостояние. О том, чем нас порадует новая коллекция Burberry Pre-Fall 2021, рассказываем в материале.
Весной прошлого года бренд представил предварительную коллекцию, вдохновленную природными ландшафтами.
Как потом говорил сам Тише все началось с его размышлений об английском лете и цикличном воссоздании природы. Дизайнер также не раз признавался, что вдохновлен богатым наследием традиционных британских дресс-кодов, но его не оставляло желание дать им более свежее яркое прочтение.
Как мы уже сказали, даже в новой коллекции модельер не стал отходить от своей настойчивой тактики, именно поэтому в новой коллекции отразились характерные черты бренда и одновременно креативные мысли Тише, которые намекают нам, что у пандемии есть конец.
Если быть точнее дизайнер переосмыслил классические тренчи Burberry, представив их в лаконичной модели оверсайз с мехом и высокими разрезами на молнии от самого бедра. А стеганые пальто, которые так любит Елизавета II, получили вид ассиметричных жилетов и изящных кейпов. Брюки карго с крупными бретелями олицетворяют повседневный, но стильный городской подход к взаимодействию с природой. Деловые костюмы и вовсе приобрели неожиданный цвет и детали. В коллекции также представлены ассиметричные и вечерние платья, велосипедки, рубашки с анималистичными принтами.
Деталь, которую невозможно не отметить – вырезы в самых неожиданных местах: на брюках, свитшотах и т. д.
Ну и про верхнюю одежду не забываем, коллекция ведь для активного отдыха на улице. Бренд представил несколько интересных моделей пальто, парок, бомберов и жилетов-карго.
В коллекции привычный монохром смешался с яркими абстрактными принтами, которые очень похожи на ботанические.
Сам модельер свою коллекцию характеризует как «форма для прогулок», ведь после года ограничений нам так не хватает единения с природой.
Фото: burberry.com
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Камуфляж и ботанические принты: новое прочтение английской классики в коллекции Burberry Pre-Fall 2021
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