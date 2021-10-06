Кампания по вакцинации против коронавируса людей без определенного места жительства стартовала в Гродно

В Гродно начали прививать против коронавирусной инфекции людей без определенного места жительства, информирует БЕЛТА.
Первый подобный в республике пункт вакцинации развернулся в здании Гродненского городского дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Карского. Здесь задействованы волонтеры Красного Креста и медработники одной из городских поликлиник.
– Решили уделить внимание этой целевой группе не случайно. Эти люди, в отличие от остальных, имеют низкий доступ к информации о коронавирусе, о важности вакцинации, кроме того, не все из них обладают достаточным уровнем социальной ответственности, – обратила внимание специалист отдела медико-социальной работы Белорусского Общества Красного Креста Светлана Анацко.
По ее словам, в будущем пункты вакцинации для людей без определенного места жительства будут организованы и в иных регионах республики. Мероприятие проходит в рамках проекта Белорусского Общества Красного Креста "Вакцинация против COVID (начальный этап)".
Прививают пациентов вакциной "Спутник Лайт". Данный препарат наиболее удобен для такой категории людей, поскольку второго этапа вакцинации не требуется.
Кроме того, в рамках проекта по вакцинации осуществляется еще несколько инициатив. Так, например, организована доставка пожилых людей, которые живут в отдаленных населенных пунктах, к местам вакцинации.
– Таким образом работаем в пяти районах Гродненской области. С начала сентября в пункты вакцинации доставлены около 70 пожилых людей. С ними предварительно работают наши волонтеры, которые рассказывают о необходимости вакцинации, объясняют, как будет организован процесс, сопровождают их и к пункту вакцинации, и обратно к дому. К декабрю планируем привить около 600 пожилых людей, – отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталия Толкачева.
Она уточнила, что в данной работе задействовано по меньшей мере 40 волонтеров, включая студентов-медиков.
Вместе с тем прививочной кампанией намерены охватить тех, кто освободился из мест лишения свободы.