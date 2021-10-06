Кампания по вакцинации против коронавируса людей без определенного места жительства стартовала в Гродно

Первый подобный в республике пункт вакцинации развернулся в здании Гродненского городского дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства на ул. Карского. Здесь задействованы волонтеры Красного Креста и медработники одной из городских поликлиник.– обратила вниманиеПо ее словам, в будущем пункты вакцинации для людей без определенного места жительства будут организованы и в иных регионах республики. Мероприятие проходит в рамках проекта Белорусского Общества Красного Креста "Вакцинация против COVID (начальный этап)".Прививают пациентов вакциной "Спутник Лайт". Данный препарат наиболее удобен для такой категории людей, поскольку второго этапа вакцинации не требуется.Кроме того, в рамках проекта по вакцинации осуществляется еще несколько инициатив. Так, например, организована доставка пожилых людей, которые живут в отдаленных населенных пунктах, к местам вакцинации.– отметилаОна уточнила, что в данной работе задействовано по меньшей мере 40 волонтеров, включая студентов-медиков.Вместе с тем прививочной кампанией намерены охватить тех, кто освободился из мест лишения свободы.