КамАЗ возобновляет производство грузовиков

КамАЗ с понедельника полностью возобновляет производство грузовиков, несмотря на то что в России до конца апреля сохраняется нерабочий режим в связи со вспышкой нового коронавируса.





Автопроизводитель приостановил работу с 30 марта. "С понедельника, 6 апреля, часть персонала ПАО «КАМАЗ» выходит на работу. Решение об этом было принято гендиректором компании после консультаций с руководством республики и федеральными органами", — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что КамАЗ является градообразующим предприятием полумиллионного города Набережные Челны, и его остановка негативно сказывается на социально-экономической обстановке в городе и пополнении городского и регионального бюджетов.



В то же время на предприятии сообщили, что меры профилактики коронавируса будут усилены. К ежедневным осмотрам сотрудников, проведению дезинфекции мест общего пользования и транспорта добавится дистанционная работа части персонала, гибкий график начала работы производств и разведение входящих на предприятие потоков работников.

Фото: kamaz

