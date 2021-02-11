Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, предложил установить в Беларуси День партизана и подпольщика. Отмечать его по просьбе ветеранов войны и труда предлагает 16 июля – в дни памяти первого парада партизан в городе Минске в 1944 году.
– Уместно сказать, что партизанское движение в стране и его роль в разгроме фашистских захватчиков имеет особую роль и значимость. Партизаны и подпольщики – те люди, которые поднялись на борьбу с фашизмом по своей доброй воле. Это есть гордость и сила, единство нашей нации, преданность всему поколению, – считает Алексей Камай.
Делегат считает, что жизнь настоятельно требует совершенствовать идеи национальной идеологии. В процессе военно-политического коллапса, который происходит в мире, в том числе и у границ Беларуси, стоит задуматься о формировании импульсов высокой ответственности населения за существование и жизнь в нашей республике, об усилении гордости за достижения современной Беларуси в воспитании патриотических чувств.
Алексей Камай уверен, что выход на новые рубежи социально-экономического развития требует от должностных работников всех уровней масштабных, глубоких знаний, большой политической воли и высокого уровня ответственности для осуществления деятельности с прицелом на будущее, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь.
Делегат отмечает:
– Достижения современной Беларуси зримо демонстрируют положительный результат во всех сферах государственного строительства и его фундаментальных основ. Беларусь закрепила за собой высокий авторитет в среде мирового сообщества государств, мы много делаем для укрепления социально-экономического сотрудничества. По такому пути следует двигаться и дальше.
Фото: БЕЛТА
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Камай: следует подумать над установлением государственного праздника – Дня партизана и подпольщика
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