Влияние проинфляционных факторов снижается быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил во время заседания Правления Национального банка Председатель Правления Павел Каллаур.
Фото: архив БЕЛТА
К сожалению, деловая активность во втором квартале в Беларуси сократилась, снизился внешний спрос на наши товары, ухудшилась платежеспособность предприятий, замедлился рост зарплат. Внутренний спрос в целом сократился. С другой стороны, были приняты контрциклические меры со стороны Национального банка и Правительства. В том числе оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также снижения отдельных пруденцильных требований к банкам. Эти меры ослабляют дезинфляционные воздействия со стороны внутренней экономики. Но при этом влияние проинфляционных факторов, сформировавшихся в начале года, уменьшалось быстрее, чем ожидалось. В итоге инфляция сложилась ниже, чем прогнозировалась в мае. В июле годовая инфляция составила 5,2 процента, базовая – 3,8 процентов. «Ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5–5,3 процента», – убежден Павел Каллаур. В том числе и благодаря сдерживающему влиянию на импортируемые в Беларусь товары, исходя из общей ситуации и конъюнктуры в мировой экономике.
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Каллаур: влияние проинфляционных факторов снижается быстрее, чем ожидалось
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