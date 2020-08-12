Каллаур: влияние проинфляционных факторов снижается быстрее, чем ожидалось

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БЕЛТА

К сожалению, деловая активность во втором квартале в Беларуси сократилась, снизился внешний спрос на наши товары, ухудшилась платежеспособность предприятий, замедлился рост зарплат. Внутренний спрос в целом сократился. С другой стороны, были приняты контрциклические меры со стороны Национального банка и Правительства. В том числе оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также снижения отдельных пруденцильных требований к банкам. Эти меры ослабляют дезинфляционные воздействия со стороны внутренней экономики. Но при этом влияние проинфляционных факторов, сформировавшихся в начале года, уменьшалось быстрее, чем ожидалось. В итоге инфляция сложилась ниже, чем прогнозировалась в мае. В июле годовая инфляция составила 5,2 процента, базовая – 3,8 процентов., – убежден Павел Каллаур. В том числе и благодаря сдерживающему влиянию на импортируемые в Беларусь товары, исходя из общей ситуации и конъюнктуры в мировой экономике.