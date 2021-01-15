Об этом журналистам рассказал Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур по итогам доклада Президенту. Он пояснил, что в прошлом году в условиях ограниченного внутреннего и внешнего спроса Нацбанк и вся банковская система решали две важные взаимосвязанные задачи:
– Первая – оказать поддержку в трудную минуту всей экономике (путем обеспечения кредитования и экспортных операций предприятий). Вторая задача – нужно было сохранить макроэкономическую сбалансированность в условиях геополитического мирового кризиса, когда действовали крайне негативные факторы, в том числе обесценение национальных валют наших основных торговых партнеров.
По словам главы Нацбанка, эти задачи были решены, финансовая стабильность была обеспечена:
– Банковская система сохранила свою устойчивость.
При этом, отмечает Павел Каллаур, по объективным причинам произошло обесценение курса национальной валюты. Принципиальный момент: при этом в стране действует равновесный рыночный курс, не накоплено никаких дисбалансов, оказывающих негативное влияние на платежный баланс и валютный рынок в 2021 году.
Прибыль банковской системы также несколько снизилась, из-за чего упала рентабельность нормативного капитала. Однако рентабельность банковского сектора составила 8,9%:
– Это вполне хороший результат для того, чтобы была обеспечена устойчивость. Самое принципиальное, что не обслуживаемые активы сохранились на том же уровне, что и в начале прошлого года – их доля в кредитном портфеле банков составила 4,8 процента, – пояснил Павел Каллаур.
Достаточность нормативного капитала всей банковской системы составляет 17% при пруденциальных требованиях 12,5%.
– Мы видим, что есть значительный запас прочности для того, чтобы банки могли не только устойчиво работать, но и в дальнейшем оказывать поддержку экономике, – резюмировал председатель правления Нацбанка.
Фото: БЕЛТА
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Каллаур: банковская система сохранила устойчивость
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