Восьмого декабря состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолия Калинина с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов белорусско-молдавского сотрудничества. Собеседники отметили конструктивный характер взаимодействия между Беларусью и Молдовой на всех уровнях и подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации двусторонних проектов в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении МИД Беларуси.
В заключение встречи посол Беларуси вручил Президенту Молдовы юбилейную медаль «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне».
Фото: МИД
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Калинин и Додон обсудили реализацию проектов в торгово-экономической сфере
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