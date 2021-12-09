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  2. Какой суп поможет снизить уровень холестерина? Отвечает диетолог

Какой суп поможет снизить уровень холестерина? Отвечает диетолог

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какой суп может помочь снизить уровень холестерина в организме, пишет Lenta.ru.


По словам эксперта, с задачей снижения холестерина отлично справится чечевичный суп. 

«Чечевица богата полезными для сердца питательными веществами, такими как калий и клетчатка, поэтому ее употребление может помочь снизить уровень холестерина», – объяснила врач.

Лорен Манакер посоветовала не использовать полуфабрикаты при готовке блюда, а добавлять в суп свежие продукты.

Фото: pixabay.com
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