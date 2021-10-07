Какой способ термической обработки продуктов самый полезный – отвечает врач-гигиенист

Для начала нужно определиться с плюсами и минусами термической обработки продуктов питания.
Плюсы термической обработки:
• уничтожение болезнетворных бактерий и микроорганизмов;
• разрушение токсических веществ;
• улучшение вкуса еды;
• более эффективное усвоение питательных веществ в организме.
Минус термической обработки:
• потеря витаминов, микроэлементов и других полезных свойств пищи в процессе нагревания.
Рассмотрим самые распространенные и доступные в быту методы термической обработки продуктов.
ВаркаВарка в воде – самый популярный способ приготовления. Однако при температуре 70–100 градусов пища отдает в воду до 50% полезных веществ.
ЖаркаПриготовление пищи на сковороде на масле или жире является самым опасным методом термической обработки. В процессе жарки температура воздействия поднимается до 180 градусов. Это обеспечивает пище потерю 70–80% полезных веществ.
Тушение, пассерованиеЭти два способа менее вредны, чем обычная жарка на сковороде, однако еда также может потерять до 50% всех витаминов и микроэлементов.
ЗапеканиеВо время приготовления еды в духовом шкафу поддерживается температура 140–220 градусов. Однако в этом случае температура распределяется равномерно, что позволяет еде сохранить большую часть полезных свойств.
Совет: при запекании пищи в духовке используйте фольгу или рукав.
На паруПриготовление пищи на пару – самый полезный и лучший способ термической обработки. Во время приготовления на пару еда сохраняет практически все полезные свойства и при этом является безопасной.
Большинство лечебных диет предполагает приготовление продуктов на пару. Это обусловлено тем, что варка на пару позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ в продуктах и уничтожить вредные. Мясо и рыба должны подвергаться термической обработке из-за возможного наличия в них вредных веществ и токсинов. Приготовление на пару помогает удалить из пищи все, что способно навредить здоровью. В то же время блюда, приготовленные на пару, сохраняют практически весь изначальный набор витаминов, минералов и других микроэлементов, которые необходимы человеческому организму. Такая пища гипоаллергенна и легко усваивается из-за отсутствия дополнительных жиров. Употреблять пищу, приготовленную на пару, рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Правильное приготовление пищи на пару осуществляется с помощью пароварки или подручных средств, которые позволяют воздействовать на еду с помощью горячего пара температурой примерно 110–130 градусов.
Рецепты от eda.sb.by
Рыба с брокколи на пару
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• Треска – 300 г
• Брокколи – 200 г
• Морковь – 1 шт.
• Укроп по вкусу
• Перец горошком по вкусу
• Лавровый лист – 2 шт.
• Соль по вкусу
• Перец молотый по вкусу
• Лимонный сок по вкусу
• Масло растительное по вкусу
2. Затем рыбу поперчить, посолить с обеих сторон.
3. В кастрюлю-поддон пароварки налейте воду, достаточно пол-литра, столько, чтобы не выкипела за 20 минут. Бросьте несколько листочков лаврушки, веточку укропа с зонтиком или просто укропное семя, или семена тмина, все они обладают отменным ароматом, создающим удачное сочетание в тандеме с рыбой.
4. Куски рыбного филе смажьте подсолнечным маслом и поместите на решетку пароварки. Сбрызните рыбу свежевыжатым лимонным соком.
5. Разложите брокколи между рыбой, добавьте колечки лука.
6. Для красоты и яркости поместите туда же тонкие ломтики моркови, присыпьте любой любимой приправой и поставьте над паром. Кастрюлю закройте крышкой и готовьте на пару при несильном кипении минут 20 (в зависимости от размера вашей рыбы).
Вареники с творогом на пару
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• Пшеничная мука – 500 г
• Яйцо куриное – 2 шт.
• Кефир – 1 стакан
• Соль по вкусу
• Сахар по вкусу
• Творог – 400 г
• Сода – 1 чайная ложка
• Сливочное масло – 1 столовая ложка
2. Творог хорошо размять вилкой. Добавить яйцо, сахар, соль. Все перемешать.
3. Тесто разделить на 2 части. Скатать колбаску диаметром 2,5–3 см. Нарезать на кусочки по 2 см. Каждый кусочек скалкой раскатать в кружок толщиной 0,5 см. В середину положить чайную ложку творога. Соединить края и пальцами защипнуть по краю.
4. Варить на пару (можно в мультиварке) 5 минут. Вынуть ложкой, сложить в посуду с крышкой, смазав сливочным маслом.
Приятного аппетита!