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Какой отдых в Беларуси популярен у граждан страны и иностранцев?

Туристическая отрасль сделала вынужденную приостановку из-за «коронакризиса». Как это повлияло на поведение белорусов, куда предпочли отправиться в отпуск те, кто не рискнул вылететь на первых рейсах в Турцию, Албанию и Египет? О традиционных и «пандемических» предпочтениях наших и иностранных туристов рассказал председатель Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

У гостей из Турции и арабских стран был востребован преимущественно Минск. В России большинство, не считая москвичей, проживает в городах менее древних, чем белорусские. Поэтому им нравятся наша архитектурная «западноевропейскость» и отдых в санаториях. Представителей ЕС меньше интересует архитектура, скорее люди, природа, этнография. Западный регион привлекает больше туристов из Германии, Скандинавии и Польши благодаря возможности безвизового въезда.

– Сейчас у белорусов сильна потребность в отпуске, отдыхе, поэтому спросом пользуются санатории, турбазы, агроусадьбы, – подметил тенденцию специалист. – На втором месте культурно-познавательный туризм, к примеру, поездка в выходные в Брест или Гродно.

Популярны отдых на природе, вкусная кухня, прогулки по лесу с доступом к акваториям. В республике есть масса любителей сплавов на байдарках, которые предпочитают палаточный отдых.

Основной спрос формирует интернет. Востребованы прежде всего те объекты, которые легко найти через поисковики. Но многие не знают туристических возможностей своей страны, считает Филипп Гулый.

К примеру, минчане традиционно выбирают объекты, которые находятся не слишком далеко от столицы. Основные центры, которые дают стране туристов, –крупные города. Внутренний туризм носит ярко выраженный локальный характер.

В то же время, по мнению Филиппа Гулого, у нас недостаточно спа-комплексов. Санатории предоставляют подобные услуги, однако их все же не хватает. Также недостает домиков, бюджетных типовых баз отдыха на природных территориях. Мало информации по речному движению – о стоянках, местах проката лодок, велосипедов, трассах и маршрутах. У развития этих направлений огромный потенциал, считает председатель Республиканского союза туристической индустрии. И временную паузу нужно применить для эффективной работы в этом направлении.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ , Алексей СТОЛЯРОВ
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