Какой орех самый вредный? Отвечает диетолог

Диетолог Светлана Панченко объяснила, почему арахис считается самым вредным орехом. Слова эксперта приводит РИА Новости.
По словам Светланы Панченко, арахис можно назвать самым вредным орехом из-за нескольких факторов. Во-первых, он является одним из самых сильных аллергенов. А во-вторых, в силу условий своего произрастания (в земле) арахис «часто подвергается воздействию плесневого грибка, который может негативно сказаться на здоровье человека».
Диетолог предостерегла, что «в любых орехах и в арахисе также содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например, железа». Специалист посоветовала перед употреблением вымачивать сырые орехи в течение нескольких часов и в дальнейшем подсушивать.
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