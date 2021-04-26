По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, таким напитком является свежевыжатый сок сельдерея. Об этом медик рассказал в эфире программы "Жить здорово".
– В соке содержится такое вещество, как бутилфталид. Оно воздействует на сосуды примерно так же, как препараты для снижения давления. Благодаря ему сосуд расширяется, и мышца, которая находится в средней части сосуда, расслабляется. Таким образом и происходит снижение артериального давления, – сказал он.
Герман Гандельман также сделал ссылку на эксперимент ученых, в котором были приглашены добровольцы на протяжении шести недель пили сельдереевый сок. Спустя время артериальное давление испытуемых в среднем снизилось на 8 мм ртутного столба. Такого результата можно достичь, если в сутки выпивать 350 мл сока сельдерея.
В эфире программы посоветовали: чтобы сделать сок еще вкуснее, можно добавить зеленое яблоко или огурец.
Фото: pixabay.com
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Какой напиток помогает снизить артериальное давление? Отвечает врач
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