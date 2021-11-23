Какое растительное масло самое полезное – отвечает диетолог

Существует много видов масел из самых разных семян и орехов: оливковое, подсолнечное, льняное, пальмовое, горчичное, из виноградных косточек, кокосовое, тыквенное. Каждое по-своему полезное. Диетолог Татьяна Букина подробно рассказала о некоторых видах растительного масла.

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Татьяна Букина

фото из личного архива

Максимальное количество полезных веществ остается в нерафинированном подсолнечном масле: оно содержит жирорастворимые витамины А (для зрения), D (обеспечивает усвоение кальция), Е (антиоксидант), К (для свертывания крови) и F (снижает «вредный» холестерин), а также омега-6 жирные кислоты. Например, линолевой кислоты, регулирующей обмен веществ, в подсолнечном масле в 4 раза больше, чем в оливковом. Также это лучший источник лецитина, который формирует детскую нервную систему, активизирует умственную деятельность у взрослых, восстанавливает силы при анемии и стрессах. Рафинированное масло гарантированно не содержит вредных веществ, таких как пестициды или тяжелые металлы, которые могли быть в исходном сырье. Нерафинированное подходит только для холодных блюд, а на рафинированном масле можно жарить.





Самым же сбалансированным считается оливковое масло. В нем оптимальное содержание различных жирных кислот, оно хорошо усваивается, обладает разнообразными полезными свойствами. В таком масле наибольшее количество олеиновой кислоты, которая улучшает эластичность сосудов, борется с воспалением и развитием онкологических заболеваний. Оливковое масло входит в средиземноморскую диету, предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы, хорошо влияет на пищеварение, способствует снижению лишнего веса. При нагревании практически не образует вредных канцерогенов, в отличие от многих других нерафинированных растительных масел. Чтобы проверить качество масла холодного отжима, нужно поместить его в морозилку: настоящее замерзнет. Но долго хранить оливковое масло в холодильнике нельзя, его нужно держать в прохладном темном месте.

Кукурузное масло лучше всех из растительных масел регулирует количество холестерина, содержит в два раза больше витамина Е, чем оливковое или подсолнечное масла. Это сильный антиоксидант, повышающий фертильность женщины (способность к зачатию и вынашиванию ребенка). В кукурузном масле содержатся еще производные фосфора, которые очень полезны для мозга, а также никотиновая кислота (витамин РР), регулирующая сердечный ритм.

Кунжутное масло – чемпион по содержанию кальция, хорошо влияет на эндокринную и половую системы. Содержащиеся в нем фосфолипиды и магний помогают избавиться от раздражительности, депрессии, бессонницы и повышенной утомляемости. Но кунжут повышает свертываемость крови, поэтому страдающим варикозом и заболеваниями сердца его нужно использовать осторожно.

Льняное масло – единственное из всех растительных, где омега-3 кислот в два раза больше, чем в рыбьем жире. Ценность этого масла – в огромном количестве не синтезируемого в организме витамина F. Антиоксидант тиопролин нейтрализует нитраты, поэтому льняное масло идеально подходит для заправки салатов из покупных овощей. Кроме того, оно предупреждает образование тромбов, тем самым снижая риск инсульта.

Тыквенное масло содержит цинка больше, чем морепродукты, а также много селена, который повышает иммунитет, помогает при отравлениях. Однако противопоказано при сахарном диабете и холецистите из-за сильного желчегонного действия. При нагревании теряет полезные свойства.

Кокосовое масло наполовину содержит насыщенные жиры (около 50%, почти как в сливочном масле). Для жарки такое масло не совсем подходит. Поэтому, несмотря на его уникальные свойства, употребление данного масла в пищу не рекомендуется. А популярность его разумнее считать лишь трендом.