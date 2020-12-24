Каким знакам зодиака январь принесет возможность разбогатеть





Для большинства Козерогов 2020 год был тяжелым в материальном плане. Не смотря на все усилия с их стороны, начальство в упор не замечало их рвения и проделанной работы. Каких бы успехов в профессиональной деятельности не достигали представители знака, их боссы словно закрывают на все глаза. В начале года все изменится, звезды обещают. С января ситуация повернется в обратную строну, и шеф наконец решит вознаградить своего особо отличившего сотрудника повышением в заплате и другими приятными бонусами.

«Мало хотеть, нужно делать!» - говорят звезды всем представителям знака Близнецы. Многие Близнецы склонны переоценивать проделанный ими труд и требовать за него слишком большую награду. В отличие от вышеупомянутых Козерогов, Близнецы наоборот, получали в 2020 году не соизмеримую с трудом зарплату. Начало года дает шанс Близнецам осознать свои ошибки. При условии более профессиональной деятельности, многие представители знака могут рассчитывать на повышение зарплаты.

Ракам в начале года может поступить предложение, от которого будет трудно отказаться, там более вы долго и упорно трудились. И ваше руководство это заметит. Золотых гор, конечно, вам не пообещают, но профессиональный рост обеспечен, а с ним и улучшение материального положения. Здраво оцените свои силы и возможности и рвитесь в бой, звезды не сомневаются в вас.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье