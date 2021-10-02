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  2. Каким чаем Лукашенко угощал американского журналиста?

Каким чаем Лукашенко угощал американского журналиста?

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу CNN. Журналисту был подан чай. Он гостю понравился. От английского чая тот отказался. Что за чай был подан у главы белорусского государства на интервью?
  
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