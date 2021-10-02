Главная Каким чаем Лукашенко угощал американского журналиста? Опубликовано: 02.10.2021 21:59:22 5823 Каким чаем Лукашенко угощал американского журналиста? Александр Лукашенко дал интервью телеканалу CNN. Журналисту был подан чай. Он гостю понравился. От английского чая тот отказался. Что за чай был подан у главы белорусского государства на интервью? Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Президент СБТВ Виктор ЧАМКОВСКИЙ Написать автору Версия для печати Новости и статьи