Общественные приемные для жителей Минской области стали еще одной эффективной платформой для внесения конструктивных инициатив по совершенствованию законодательства. Их предложения, уверены представители районной вертикали власти, лидеры профсоюзов и общественных организаций, которые анализируют и систематизируют обращения, помогут скорректировать механизмы поддержки на местном или более высоком уровнях.
В Логойском райисполкоме слушал вопросы и предложения по телефону и в формате личного приема председатель районного объединения профсоюзов Владимир Жданеня.
Один из звонков от жительницы райцентра касался как раз его компетенции. В беду, сообщила дозвонившаяся, попала невестка. Ее, считает свекровь, незаконно уволили из частной организации в Минске. Как быть? Владимир Иосифович объяснил, что в этом случае разобраться должна комиссия по трудовым спорам. И она должна быть сформирована там, где есть профсоюз. В организации, о которой шел разговор, его нет.
– Часто через личные вопросы поднимаются проблемы, актуальные для всего общества, – считает Владимир Жданеня. – На данном примере мы видим актуальность недавнего поручения Президента о необходимости создания профсоюзов на всех частных предприятиях страны.
Несколько человек подняли проблему качества дорог. Тоже, казалось бы, местный вопрос, но и он имеет более глубокие корни. Люди считают, что трудности с бюджетным финансированием по этому направлению решались бы не так болезненно, если бы наконец-то был решен вопрос уплаты дорожного сбора.
Сотрудница Логойского историко-краеведческого музея Светлана Гамезо говорила о недостаточном финансировании учреждения, которое является, можно сказать, визитной карточкой района. Может быть, Минкультуры стоит найти какие-то варианты поддержки.
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Какие вопросы жители Логойска обсуждают в общественной приемной
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ