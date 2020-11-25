Какие вопросы жители Логойска обсуждают в общественной приемной

В Логойском райисполкоме слушал вопросы и предложения по телефону и в формате личного приемаОдин из звонков от жительницы райцентра касался как раз его компетенции. В беду, сообщила дозвонившаяся, попала невестка. Ее, считает свекровь, незаконно уволили из частной организации в Минске. Как быть? Владимир Иосифович объяснил, что в этом случае разобраться должна комиссия по трудовым спорам. И она должна быть сформирована там, где есть профсоюз. В организации, о которой шел разговор, его нет.– считает Владимир Жданеня. –Несколько человек подняли проблему качества дорог. Тоже, казалось бы, местный вопрос, но и он имеет более глубокие корни. Люди считают, что трудности с бюджетным финансированием по этому направлению решались бы не так болезненно, если бы наконец-то был решен вопрос уплаты дорожного сбора.говорила о недостаточном финансировании учреждения, которое является, можно сказать, визитной карточкой района. Может быть, Минкультуры стоит найти какие-то варианты поддержки.