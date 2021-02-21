Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов

Мы погуляли минской книжной выставке-ярмарке и расспросили продавцов о том, какие книги у них лучше всего покупали в последние три дня. Среди самых популярных книг-2021 оказались и новинки, и литература, которая держится в топе уже несколько лет.
Ольга Ченга, консультант экспозиции «Белкнига» говорит, что за четыре дня выставки наиболее популярной среди покупателей была классика. Как раз на нее скидка тридцать процентов. Чаще других покупались книги Маркеса, разные произведения Гессе. Белорусскоязычная литература также пользуется спросом, например, Наталья Батракова – это наша белорусская писательница, которая пишет романы.
Однако, еще один показатель, который влияет на выбор книги – гендер. По словам консультантов, женщины чаще берут романы и книги по психологии, мужчины – научную фантастику.
Спросом пользовался стенд российского издательства «Вита Нова СПб». Они специализируются на выпуске малотиражных коллекционных изданий художественной литературы, поэзии, биографических и литературоведческих книг.
- Скажите, а есть Гофман «Эликсиры сатаны»? – спрашивает пожилая женщина у продавцов. – Внучка давно хотела эту книгу.
- Нету уже. Пришли бы вчера, как раз получили бы автограф от художника, чьи иллюстрации в этой книге, - разводит руками продавец.
Поток людей не уменьшается. Каждый хочет приобрести известное произведение в уникальной обложке. Спросом пользуется Александр Пушкин, Федор Достоевский, Льюис Кэролл, Уильям Шекспир и другие. Особенно понравились гостям выставки сказки, которые оформлены так, что их хочется снова и снова брать в руки. «Тысяча и одна ночь», «Сказки дядюшки Римуса», «Русские народные сказки», «Кострома и другие сказки» … Именно их, по словам продавцов, берут чаще всего.
На другом конце зала презентует свои книги московское издательство «Гнозис». Здесь Карл Юнг бьет все рекорды по продажам. Еще активно берут мифы. Только что мужчина ушел с тремя томами «Германской мифологии».
Хорошо продается детская литература. Некоторые издательства могут похвастаться играми-«бродилками», которые идут в комплекте в книгам.
- Главное, чтобы картинок много было. Если заинтересовала картинка, ребенок обязательно захочет прочитать, что же там написано возле нее, - делится наблюдениями консультант издательства «АВЕРСЭВ».
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Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ , Александра ЯНКОВИЧ