Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов

Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов

Мы погуляли минской книжной выставке-ярмарке и расспросили продавцов о том, какие книги у них лучше всего покупали в последние три дня. Среди самых популярных книг-2021 оказались и новинки, и литература, которая держится в топе уже несколько лет.


Ольга Ченга, консультант экспозиции «Белкнига» говорит, что за четыре дня выставки наиболее популярной среди покупателей была классика. Как раз на нее скидка тридцать процентов. Чаще других покупались книги Маркеса, разные произведения Гессе. Белорусскоязычная литература также пользуется спросом, например, Наталья Батракова – это наша белорусская писательница, которая пишет романы. 

Однако, еще один показатель, который влияет на выбор книги – гендер. По словам консультантов, женщины чаще берут романы и книги по психологии, мужчины – научную фантастику. 
Спросом пользовался стенд российского издательства «Вита Нова СПб». Они специализируются на выпуске малотиражных коллекционных изданий художественной литературы, поэзии, биографических и литературоведческих книг. 


- Скажите, а есть Гофман «Эликсиры сатаны»? – спрашивает пожилая женщина у продавцов. – Внучка давно хотела эту книгу.

- Нету уже. Пришли бы вчера, как раз получили бы автограф от художника, чьи иллюстрации в этой книге, - разводит руками продавец. 


Поток людей не уменьшается. Каждый хочет приобрести известное произведение в уникальной обложке. Спросом пользуется Александр Пушкин, Федор Достоевский, Льюис Кэролл, Уильям Шекспир и другие. Особенно понравились гостям выставки сказки, которые оформлены так, что их хочется снова и снова брать в руки. «Тысяча и одна ночь», «Сказки дядюшки Римуса», «Русские народные сказки», «Кострома и другие сказки» … Именно их, по словам продавцов, берут чаще всего.

На другом конце зала презентует свои книги московское издательство «Гнозис». Здесь Карл Юнг бьет все рекорды по продажам. Еще активно берут мифы. Только что мужчина ушел с тремя томами «Германской мифологии». 


Хорошо продается детская литература. Некоторые издательства могут похвастаться играми-«бродилками», которые идут в комплекте в книгам. 

- Главное, чтобы картинок много было. Если заинтересовала картинка, ребенок обязательно захочет прочитать, что же там написано возле нее, - делится наблюдениями консультант издательства «АВЕРСЭВ». 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ , Александра ЯНКОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Мужское меню: 5 блюд, чтобы угодить своему защитнику
В Лепеле спасли упавшего в колодец мальчика
Подросток хотел стать популярным в соцсетях, а стал фигурантом уголовного дела
БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения
Профсоюз добился компенсации для работника через 14 лет после получения травмы
Шпаковский о развитии партийной системы в Беларуси: в обществе есть запрос на политику, государство должно адаптироваться
Радиационный контроль продуктов питания на Гомельщине: январское превышение норм – в четырех районах в частном секторе
Жителей Столинского района предупреждают о весеннем паводке
Специалистов по гостиничному сервису будут готовить в Полоцке
Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
В Минской области из-за прорыва трубопровода без воды были 46 частных домов, хлебозавод и больница
Премьера нового спектакля «Павлинка» в Купаловском состоится в начале марта
«Аталанта» обыграла «Наполи» в чемпионате Италии, команды забили шесть мячей
Российский политолог: банальную коррупцию очень часто маскируют политикой
В Столинском районе у пенсионеров украли крупную сумму денег
В США число жертв коронавируса превысило боевые потери в трех войнах
«Филадельфия» проиграла «Бостону», Максим Сушко провел второй матч в НХЛ
Четвертый день в суде оглашают обвинение по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка
Мать футболиста Роналдиньо умерла из-за коронавируса
В Германии назвали водную блокаду Крыма средневековыми методами осады
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подмоченные
Белорусской стекольной компании передадут акции четырех заводов
Изжога оказалась симптомом смертельной болезни
Соболенко вышла на первое место в парном рейтинге
К Земле приближается астероид размером со стадион
В Китае заявили о готовности работать над восстановлением диалога с США
Попасть в Хогвартс, съесть жука, искать призраков: топ-10 самых необычных экскурсий
«Наше наследие у нас никто не отнимет»: 85 лет со дня рождения белорусского композитора Кима Дмитриевича Тесакова
Американскую прессу уличили в двойных стандартах в отношении Трампа и Байдена
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и продлил свою победную серию до 18 матчей
Семья мальчика, погибшего из-за переохлаждения в Техасе, подала иск на $ 100 млн
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хорошее образование в карман не спрячешь
Перечислены требующие термической обработки овощи
Как не стать добычей для мошенников при погребении близкого человека
Фотофакт. Краски весеннего цветения в Китае
Кто, чем и зачем кормит лесных обитателей в студеную пору
3D-технологии заменят живое общение влюбленных?
Как футбольная фанатка из Витебска Анастасия Пищулова оказалась в Книге рекордов Беларуси
Как научиться кататься на горных лыжах
В России разработали технологию создания вирусных векторов для борьбы с генетическими заболеваниями
Сильный пожар в Екатеринбурге: горят жилой дом и шиномонтажная мастерская
Какие симптомы у варикоза и как его лечат в Беларуси
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Школьная тетрадь со стихами
Как правильно вести семейный бюджет?
Что происходит с организмом при смене времен года
Песик сутки дежурил у раненного друга, чтобы спасти его - очень трогательное видео!
Авторы
СКАНИРУЙТЕ