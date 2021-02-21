Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов

Ольга Ченга, консультант экспозиции «Белкнига» говорит, что за четыре дня выставки наиболее популярной среди покупателей была классика. Как раз на нее скидка тридцать процентов. Чаще других покупались книги Маркеса, разные произведения Гессе. Белорусскоязычная литература также пользуется спросом, например, Наталья Батракова – это наша белорусская писательница, которая пишет романы.Однако, еще один показатель, который влияет на выбор книги – гендер. По словам консультантов, женщины чаще берут романы и книги по психологии, мужчины – научную фантастику.Спросом пользовался стенд российского издательства «Вита Нова СПб». Они специализируются на выпуске малотиражных коллекционных изданий художественной литературы, поэзии, биографических и литературоведческих книг.Поток людей не уменьшается. Каждый хочет приобрести известное произведение в уникальной обложке. Спросом пользуется Александр Пушкин, Федор Достоевский, Льюис Кэролл, Уильям Шекспир и другие. Особенно понравились гостям выставки сказки, которые оформлены так, что их хочется снова и снова брать в руки. «Тысяча и одна ночь», «Сказки дядюшки Римуса», «Русские народные сказки», «Кострома и другие сказки» … Именно их, по словам продавцов, берут чаще всего.На другом конце зала презентует свои книги московское издательство «Гнозис». Здесь Карл Юнг бьет все рекорды по продажам. Еще активно берут мифы. Только что мужчина ушел с тремя томами «Германской мифологии».Хорошо продается детская литература. Некоторые издательства могут похвастаться играми-«бродилками», которые идут в комплекте в книгам.