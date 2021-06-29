Какие профессии и специальности особо востребованы на рынке труда столицы

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Спросом пользуются профессии строительной сферы (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик). Также популярны сфера торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортная (водитель автомобиля, трамвая, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер) и другие.Востребованными сегодня считаются медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.В десятку рабочих профессий вошли повар (645 вакансий), продавец (593), контролер-кассир (467), маляр (340), водитель автомобиля (324), слесарь механосборочных работ (323), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (302), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (281), слесарь-ремонтник (232), штукатур (229). Топ-10 вакансий для служащих сформировался так: медицинская сестра (811), врач-специалист (673), инженер (574), воспитатель (136), фельдшер (126), инженер-программист (107), менеджер (101), бухгалтер (77), фармацевт (74), учитель (73).