Какие проекты завтра презентуют в Бресте на конкурсе «100 идей для Беларуси»

По словам куратора областного этапа «100 идей для Беларуси» Юлии Рогащук, больше всего идей предложили в номинации «Общество, экономика и социальная сфера» – 20 работ. Интересна конкурсантам была и тема агропромышленных технологий и производства. Один из проектов – Herbal Line – разработан учениками и преподавателями СШ деревни Вистычи Брестского района. Ребята и учителя решили выращивать лекарственные и пряные травы на пришкольном участке, в дальнейшем создать мини-производство. Над проектом работали Владислав Козодой и Карина Суходол из 11-го класса. Поддержала школьников педагог-организатор Анастасия Строк.Еще один проект из Молотковичской СШ Пинского района. Учитель трудового обучения Игорь Гулевич вместе с девятиклассником Егором Сушкевичем собрали макет транспортера. По такой модели школьники смогут изучать устройство редуктора, ведь корпус устройства сделан из оргстекла.11 декабря станут известны победители от Гродненской области. В этот же день ледовая арена в Орше станет местом дислокации победителей зональных туров северного региона страны. 18 декабря лучших областных участников 10-го сезона планируют принять Могилевский государственный областной институт развития образования и Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 22 декабря – Узденский районный Дом культуры. 23 декабря отборочный тур состоится в здании Президиума Национальной академии наук. Завершится отбор финалистов 26 декабря в Минске.