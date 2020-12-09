Какие проекты завтра презентуют в Бресте на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Юбилейный сезон популярного молодежного проекта «100 идей для Беларуси» в самом разгаре. Завершилась защита проектов в районах, с 10 по 26 декабря запланированы областные и Минский городской туры. Традиционно участники проекта – молодые ученые. Шорт-лист победителей определят в двух возрастных группах – учащиеся, студенты и работающая молодежь –в десяти номинациях. В их числе «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и производство», «Промышленные и строительные технологии и производство», также идеи в сферах медицины, химических технологий, природопользования и других. Завтра в Брестском научно-технологическом парке из 39 конкурсантов жюри выберет тех, кто представит регион в финале.
По словам куратора областного этапа «100 идей для Беларуси» Юлии Рогащук, больше всего идей предложили в номинации «Общество, экономика и социальная сфера» – 20 работ. Интересна конкурсантам была и тема агропромышленных технологий и производства. Один из проектов – Herbal Line – разработан учениками и преподавателями СШ деревни Вистычи Брестского района. Ребята и учителя решили выращивать лекарственные и пряные травы на пришкольном участке, в дальнейшем создать мини-производство. Над проектом работали Владислав Козодой и Карина Суходол из 11-го класса. Поддержала школьников педагог-организатор Анастасия Строк.
Еще один проект из Молотковичской СШ Пинского района. Учитель трудового обучения Игорь Гулевич вместе с девятиклассником Егором Сушкевичем собрали макет транспортера. По такой модели школьники смогут изучать устройство редуктора, ведь корпус устройства сделан из оргстекла.
11 декабря станут известны победители от Гродненской области. В этот же день ледовая арена в Орше станет местом дислокации победителей зональных туров северного региона страны. 18 декабря лучших областных участников 10-го сезона планируют принять Могилевский государственный областной институт развития образования и Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 22 декабря – Узденский районный Дом культуры. 23 декабря отборочный тур состоится в здании Президиума Национальной академии наук. Завершится отбор финалистов 26 декабря в Минске.
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Какие проекты завтра презентуют в Бресте на конкурсе «100 идей для Беларуси»
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ