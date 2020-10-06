Какие продукты стоит есть в октябре

Октябрь – время окончательного перехода от лета к зиме. Серое октябрьское небо и постоянные дожди не самым лучшим образом сказываются и на настроении, и на самочувствии. Поэтому постарайтесь разнообразить ваш стол яркими красками из осенних овощей, фруктов и ягод. Природа сама подсказывает нам, что пора задуматься и скорректировать свое питание, чтобы с наступлением холодов чувствовать себя здоровым и бодрым. Какие продукты выбрать, чтобы поддержать организм и победить осеннюю хандру – смотрите в нашей инфографике.

кутаисова елена

Киви для отличного зрения

… потому что в своем составе содержит два крайне необходимых для зрения вещества – лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты защищают хрусталик глаза от окисления, фильтруют вредное ультрафиолетовое излучение и замедляют процессы старения.

Гранат для улучшения качества крови

… потому что зерна граната содержат в высокой концентрации витамины и микроэлементы, которые нормализуют кровяное давление, способствуют кроветворению, активному синтезу гемоглобина и эритроцитов.

Тыква для стройной фигуры

… потому что содержит большое количество пектина и редчайший витамин Т, который учувствует в обменных процессах, способствует сжиганию жиров, выводит токсины, шлаки и липопротеиды низкой плотности, так называемый «вредный» холестерин.

Фейхоа для щитовидной железы

… потому что в 100гр фейхоа содержится примерно 70 мкг, что сравнимо с морепродуктами по этому показателю. Микроэлемент йод необходим для правильной работы щитовидной железы, гормоны которой регулируют важнейшие функции в организме: деятельность головного мозга, нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.

Шиповник для бодрости

… потому что ягоды шиповника содержат в большой концентрации витамины С и РР, каротин, эфирные масла и дубильные вещества, что в сочетании с микроэлементами железо, натрий и фосфор оказывают сильный тонизирующий эффект и бодрящее действие на весь организм в целом.

Репа для отличного пищеварения

…потому что содержит большое количество непререваривыемых пищевых волокон, которые попадая в желудок, набухают и подобно щетке проходят по всему пищеварительному тракту, избавляя его от токсинов и вредных веществ, усиливают перистальтику кишечника.

Имбирь для согрева организма

…потому что помимо обезболивающего, противовоспалительного, спазмолитического, тонизирующего и бактерицидного действия, имбирь стимулирует выработку тепла в организме, благодаря содержанию алкалоидов гингерола и капсаицина.

Калина для стабильного гормонального фона

… потому что ягоды калины содержат фитогормоны – прототипы гормонов, вырабатываемых организмом. Чашка калинового чая или горсть спелых ягод прекрасно поддержат гормональный фон и отличное настроение.

Клюква для иммунитета

…потому что по содержанию витаминов и микроэлементов является самой полезной дикорастущей ягодой. Свежие или сушеные ягоды клюквы - это природный поливитаминный комплекс, который оказывает положительное действие на весь организм в целом, особенно в осенне-зимний период авитаминоза.

Батат для выносливости

…потому что содержит большое количество простых и сложных углеводов в сбалансированном составе. Низкая калорийность (всего 61 кал в 100 р), низкий гликемический индекс и большое содержание клетчатки дает ощущение сытости на долгое время.

Берегите себя и не хандрите!